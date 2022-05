MAURICE ROCHER Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne Venez découvrir une facette de l’œuvre de cet artiste mayennais avec la découverte des vitraux de la basilique de Mayenne et de l’église Saint-Martin d’Aron. Peintre expressionniste, Maurice Rocher (1918-1995) a réalisé de nombreux cartons de vitraux en France mais aussi à l’étranger. Nous nous intéresserons à la vie de cet artiste qui a laissé derrière lui une œuvre flamboyante d’une grande qualité. Réservation obligatoire. Les circuits-découvertes permettent aux visiteurs de partir, en compagnie d’un guide-conférencier, à la découverte d’une thématique en particulier sur plusieurs sites du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne. Venez découvrir une facette de l’œuvre de cet artiste mayennais avec la découverte des vitraux de la basilique de Mayenne et de l’église Saint-Martin d’Aron. Peintre expressionniste, Maurice Rocher (1918-1995) a réalisé de nombreux cartons de vitraux en France mais aussi à l’étranger. Nous nous intéresserons à la vie de cet artiste qui a laissé derrière lui une œuvre flamboyante d’une grande qualité. Réservation obligatoire. Rue du Sergent Louvrier Basilique Notre-Dame Mayenne

