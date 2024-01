MAURICE POULARD THEATRE LE RANELAGH Paris, dimanche 10 mars 2024.

« Maurice, Maurice, il faut que tu réussisses ! »Le jeune Maurice fraichement appelé au front veut devenir comique troupier et ainsi échapper aux tranchées ! De retour à Paris, il tente de percer au cabaret La Belle Jambe et y croise la belle américaine Jenny Fever…S’en suivent alors coups de foudre, poursuite, escrocs, poissonniers, autruche et autant de rencontres auxquelles il ne s’attend pas et nous non plus !Entre hymne musical de l’entre-deux Guerres et opéra Bouffe virevoltant, quatre comédiens chanteurs et musiciens interprètent une vingtaine de chansons de l’époque dans un florilège étourdissant de personnages. Venez applaudir cet anti-héros candide et maladroit, profondément attachant et humain qu’est Maurice Poulard !Mise en scène Loïc FiefféAvec Clément Gustave, Marion Taran, Geoffrey Callènes & Lionel LosadaArrangements musicaux Lionel LosadaDurée : 1h40

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 20:00

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75