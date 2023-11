« Maurice Express », une exposition de Sonia Reveyaz Square de la Tour Saint-Jacques Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Du mardi 14 novembre 2023 au mercredi 03 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Ils passent, ils déposent, ils stationnent. Les bus de l’Île Maurice ne laissent pas indifférents. Leurs couleurs vives attirent le regard, leurs noms décalés amusent et leurs dessins folkloriques

remplacent les pancartes de publicité. Une esthétique kitsch capturée par la photographe Sonia Reveyaz, à découvrir sur les grilles du Square de la Tour Saint-Jacques.

Palmiers, dauphins, fleurs, vagues invitent à l’évasion et font oublier les pots d’échappement qui ronronnent, la fumée qui s’échappe et la conduite brinquebalante. Décorer son moyen de locomotion se nomme le « truck art ». Une tradition née dans les années 1940 entre le Pakistan, l’Inde et le Népal, aujourd’hui ancrée dans la culture populaire mauricienne. Destinées à se distinguer sur la route, les peintures font aussi bien référence à des croyances qu’à des éléments de pop culture. La diversité des langues et des symboles religieux reflète le multiculturalisme du pays. La customisation des bus rend visible le travail des artistes dans l’espace public et leur offre un support d’expression significatif.

Point de rencontre et d’interaction, le bus est le transport le plus utilisé par les Mauricien·nes grâce à son dense réseau et son coût bon marché. Depuis quelques années, la première ligne de tramway a vu le jour et de nouveaux bus font leur apparition. Plus modernes, plus rapides, climatisés et parfois même dotés du wifi, ils se rapprochent des modèles européens. L’uniformisation des transports — si elle apporte un gain non négligeable pour la sécurité routière — menace petit à petit l’authenticité de ces perles de la route inscrites dans le paysage mauricien. Ce travail questionne les enjeux de la modernisation face aux traditions culturelles.

Photographe de 25 ans, Sonia Reveyaz documente le quotidien et la société sous un angle décalé et coloré. De manière quasi obsessionnelle, elle capture les détails, les aspérités, l’anecdotique et réalise des séries thématiques en utilisant l’accumulation. À travers un univers kitsch et saturé, elle témoigne tant des scènes insolites qu’ordinaires qui se déroulent sous nos yeux. Son travail s’inscrit dans le champ du documentaire et du photoreportage. Sonia vit et travaille sur Paris, elle oscille entre la capitale et la région Occitanie où vit sa famille.

Square de la Tour Saint-Jacques 39, rue de Rivoli 75004 Paris

Contact :

Sonia Reveyaz Maurice Express