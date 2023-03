Fête de la famille-le RDV festif de la Rurale de l’Entre-de-Mers., 2 avril 2023, Mauriac OT de l'Entre-deux-Mers Mauriac.

Fête de la famille-le RDV festif de la Rurale de l’Entre-de-Mers.

Parc de la mairie Mauriac Gironde

2023-04-02 – 2023-04-02

Mauriac

Gironde

Mauriac .

Dans le cadre du Projet Social de Territoire, la CDC Rurales de l’Entre-Deux-Mers,

en partenariat avec la commune de Mauriac, vous invite pour une journée festive en famille dans le parc de la Mairie de Mauriac.

Au programme: Jeux sportifs et musicaux, exposition des créations des multi accueils et centre de loisirs, expérience sensorielle snoezelen, jeux traditionnels, maquillage, repas concert et Boum des enfants.

La société de chasse de Mauriac et l’association des parents d’élèves du SIRP de Blasimon-Ruch-Mauriac, partenaires de l’évènement, vous proposeront du salé et du sucré pour vous restaurer.

CDC la rurale

Mauriac

