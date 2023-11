American Gospel Connection ESPACE ALBERT CAMUS – CAMUS, 15 décembre 2023, MAUREPAS.

American Gospel Connection ESPACE ALBERT CAMUS – CAMUS. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

La Ville de MAUREPAS (1077691/ 1077689/ 1077690) présente : ce concert. Les chanteurs et musiciens d’American Gospel sont issus du célèbre show américain « Gospel pour 100 voix ». Ils sont parmi les plus talentueux de leur génération et dégagent une énergie et une émotion communicative partout où ils passent. 1h15 de joie, de musique, de danse et de claquement des mains ! C’est un concert interactif, le public vibre et s’exprime, réagit à ce qu’il entend sur scène. Tous ensemble frappons le rythme dans une communion simple, naturelle, pure et jouissive. De l’amusement, du bonheur. Ils sont 9 et ont autant d’énergie que 100 ! Normal, c’est la petite formation du fameux show américain « Gospel pour 100 voix ». Même direction artistique, mêmes choristes, mêmes musiciens, même énergie… ! Ouverture des portes 45mn avant la représentation Numéro de téléphone accès PMR: 01 30 66 55 10 Parking gratuit American Gospel Connection

Votre billet est ici

ESPACE ALBERT CAMUS – CAMUS MAUREPAS 4 RUE DE LA BEAUCE Yvelines

26.4

EUR26.4.

Votre billet est ici