Maurepas en transition – Etiou et Michael Jordan Maison du projet de Maurepas Rennes, mardi 16 janvier 2024.

Maurepas en transition – Etiou et Michael Jordan Exposition dans le cadre des célébrations des 60 ans du partenariat entre Rennes et Erlangen. 16 – 25 janvier Maison du projet de Maurepas Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T15:00:00+01:00 – 2024-01-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T15:00:00+01:00 – 2024-01-25T18:00:00+01:00

Une nouvelle école, des grands ensembles abattus, la ligne de métro, le changement est visible et impacte aussi les habitants. Etiou et Michael Jordan, artiste d’Erlangen, sont venus dessiner ce moment de transition et interroger la perception qu’en ont les habitants.

Maison du projet de Maurepas 32 rue de Trégain Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Allemagne Dessin

Etiou et Michael Jordan