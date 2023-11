RUSTINE Maureilhan, 25 novembre 2023, Maureilhan.

Maureilhan,Hérault

Et si la vie était un périple à vélo ?

Les échecs seraient alors des chutes, des cols infranchissables, des crevaisons sous la pluie. Les grands bonheurs seraient des promenades à travers champs, des balades en tandem, des descentes grisantes en roue libre. C’est le parcours de sa vie trépidante que Paulémilevictor Rustine déroule, accompagné de son fidèle destrier….

Maureilhan 34370 Hérault Occitanie



What if life were a bicycle journey?

The failures would be falls, insurmountable passes, punctures in the rain. The great joys would be cross-country rides, tandem rides and exhilarating freewheeling descents. This is the story of Paulémilevictor Rustine’s hectic life, accompanied by his faithful steed…

¿Y si la vida fuera un viaje en bicicleta?

Los fracasos serían las caídas, los puertos de montaña insalvables, los pinchazos bajo la lluvia. Los grandes placeres serían los paseos por los campos, los paseos en tándem y los excitantes descensos a toda velocidad. Esta es la historia de la agitada vida de Paulémilevictor Rustine, acompañado de su fiel corcel…

Was wäre, wenn das Leben eine Reise auf dem Fahrrad wäre?

Die Misserfolge wären dann Stürze, unüberwindbare Pässe, Reifenpannen im Regen. Das große Glück wären Fahrten über die Felder, Tandemfahrten, berauschende Abfahrten im Freilauf. Es ist die Strecke seines hektischen Lebens, die Paulémilevictor Rustine in Begleitung seines treuen Rosses aufrollt…

