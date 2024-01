INITIATION À LA CALLIGRAPHIE CHINOISE Maureilhan, jeudi 8 février 2024.

INITIATION À LA CALLIGRAPHIE CHINOISE Maureilhan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 15:00:00

fin : 2024-02-08

Qui n’a jamais rêvé de tracer, sereinement, d’un seul coup de pinceau, les signes étranges et magnifiques de la calligraphie chinoise ? L’association franco-chinoise « Sud des nuages » vous propose de vous imprégner des traditions de plus de deux millénaires et de maîtriser les techniques de maniement du pinceau grâce à une initiation à la calligraphie chinoise.

Qui n’a jamais rêvé de tracer, sereinement, d’un seul coup de pinceau, les signes étranges et magnifiques de la calligraphie chinoise ? L’association franco-chinoise « Sud des nuages » vous propose de vous imprégner des traditions de plus de deux millénaires et de maîtriser les techniques de maniement du pinceau grâce à une initiation à la calligraphie chinoise.

Dès 7 ans.

.

5 Rue de la Broutade

Maureilhan 34370 Hérault Occitanie mediatheque.maureilhan@ladomitienne.com



L’événement INITIATION À LA CALLIGRAPHIE CHINOISE Maureilhan a été mis à jour le 2024-01-16 par OT LA DOMITIENNE