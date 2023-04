Sportez-vous bien Mauprévoir Mauprévoir Catégories d’Évènement: Mauprévoir

Vienne

Sportez-vous bien Mauprévoir, 26 juillet 2023, Mauprévoir. Découverte du tir à 10m. Sur inscription.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 19:30:00. .

Mauprévoir stand de tir

Mauprévoir 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of 10m shooting. On registration Descubrimiento del tiro a 10 metros. Al registrarse Entdeckung des 10m-Schießens. Auf Anmeldung Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP

Détails Catégories d’Évènement: Mauprévoir, Vienne Autres Lieu Mauprévoir Adresse Mauprévoir stand de tir Ville Mauprévoir Departement Vienne Lieu Ville Mauprévoir Mauprévoir

Mauprévoir Mauprévoir Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauprevoir/

Sportez-vous bien Mauprévoir 2023-07-26 was last modified: by Sportez-vous bien Mauprévoir Mauprévoir 26 juillet 2023 mauprévoir Mauprévoir

Mauprévoir Vienne