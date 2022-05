Maupassant unlimited Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Maupassant unlimited Pau, 13 mai 2022, Pau. Maupassant unlimited Tam-Tam Théâtre 8 Place du Foirail Pau

2022-05-13 – 2022-05-13 Tam-Tam Théâtre 8 Place du Foirail

17 17 EUR

4 nouvelles, 2 acteurs

Une mosaïque d’émotions

entre tendresse, peur, désir et humour

Maupassant dans toute sa curiosité,

son inclination pour le fantastique

Et surtout son insatiable appétit de vie. UNLIMITED

4 formes scéniques

Récit, image, théâtre contemporain, farce

Une rencontre entre l’ancien et le moderne. UNLIMITED

Une mise en scène graphique, épurée

Un décor tout en suggestion, qui se transforme à vue

Un univers sonore ouvert à l’imaginaire. UNLIMITED

Comme les mystères de l’âme

Quand la réalité bascule… Mise en scène et jeu : Thierry Lutz & Pierre Carrive

Construction Scénographique : Envers du décor

Création lumière : Hervé Bontemps UNLIMITED

Tam-Tam Théâtre 8 Place du Foirail Pau

