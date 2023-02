MAUPASSANT, OCTAVE ET MOI – Le Lucernaire, Paris LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS, 7 février 2023, PARIS.

La Petite Compagnie (PLATESV – R – 2022-000278) présente : Maupassant, Octave et moi D’après Guy de MaupassantAdaptation et écriture Sylvie BlotnikasMise en scène et avec Sylvie Blotnikas et Julien RochefortLumières Ydir Acef Un an après la mort de Guy de Maupassant, une soirée est organisée par la Société des Gens de Lettres pour recueillir des fonds auprès du Tout-Paris artistique afin d’élever une statue en l’honneur de l’écrivain au Parc Monceau.Lors de cette soirée, Madame Pasca, une de ses grandes amies et comédienne célèbre de cette fin du XIXe siècle, va interpréter quatre nouvelles de Maupassant. Mais sa tâche se complique. Son partenaire prévu, le grand acteur Paul Porel, est souffrant. Il faut lui trouver un remplaçant. Octave Lacombe, comédien obscur recommandé par Emile Zola, se présente alors à l’audition…Juillet 1894, quatre nouvelles de Maupassant, une soirée-hommage à l’écrivain en pleine préparation !Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire !Genre : Théâtre classique, à partir de 10 ansDurée : 1h15Salle : Théâtre Paradis MAUPASSANT, OCTAVE ET MOI Guy de Maupassant, Sylvie Blotnikas EUR30.6 30.6 euros

LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs 75006

