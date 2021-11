Maumusson-Laguian Chateau Bouscassé Gers, Maumusson-Laguian Week-end « Portes Ouvertes » Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh les samedi 20 & dimanche 21 novembre 2021 Chateau Bouscassé Maumusson-Laguian Catégories d’évènement: Gers

Cet automne, les vignerons des deux appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, donnent rendez-vous au grand public pour « vivre le temps du Sud-Ouest » le weekend du 20 & 21 novembre. A cette occasion, les vignerons ouvriront pendant deux jours leurs domaines à tous les visiteurs pour leur faire partager leur passion de la vigne et leur faire vivre un temps de convivialité si cher au Sud-Ouest, à travers de nombreuses animations. Ce week-end « Portes-Ouvertes » est devenu un temps-fort incontournable du vignoble. Pour l'occasion, 31 propriétés et caves coopératives accueilleront le grand public venu découvrir leurs univers. En plus des traditionnelles visites de chai et dégustations, les vignerons proposeront des activités variées et originales comme un escape-game, une soirée sanglier à la broche, un parcours de cyclo-cross, ou encore des balades en 4×4 … de quoi satisfaire tous les goûts ! A chaque domaine, son programme ! Programme complet : https://madiran-pacherenc.com/blog/2021/09/24/portes-ouvertes-2021/ Chateau Bouscassé Chateau Bouscassé 32400 Maumusson-Laguian Gers samedi 20 novembre – 09h00 à 20h00

dimanche 21 novembre – 09h00 à 20h00

