Ateliers musique, danse & chants Mauléon-Licharre Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques Ateliers musique, danse & chants Mauléon-Licharre, 18 novembre 2023, Mauléon-Licharre. Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques 9h : ateliers Tokia

13h : Bazkaria

Sur inscription avant le 10 novembre.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . . Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am: Tokia workshops

1pm: Bazkaria

Registration before November 10 9.00 horas: Talleres Tokia

13:00 h: Bazkaria

Inscríbase antes del 10 de noviembre 9 Uhr: Tokia-Workshops

13 Uhr: Bazkaria

Nach Anmeldung bis zum 10. November Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Adresse Ville Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Mauléon-Licharre latitude longitude 43.21959;-0.88869

Ateliers musique, danse & chants Mauléon-Licharre 2023-11-18 2023-11-18 was last modified: by Ateliers musique, danse & chants Mauléon-Licharre 18 novembre 2023