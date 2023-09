Usine d’eau potable de Mauléon Mauléon-Licharre, 11 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine du climat au Pays basque, une visite de la station de traitement de l’eau potable, à partir de l’eau du Saison, vous est proposée.

Sur inscription..

2023-10-11

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Climate Week in the Basque Country, we’re offering a tour of the Saison water treatment plant.

Registration required.

Como parte de la Semana del Clima en el País Vasco, puede visitar la planta de tratamiento de agua potable, donde se utiliza el agua del Saison.

Es necesario inscribirse.

Im Rahmen der Klimawoche im Baskenland wird Ihnen ein Besuch der Aufbereitungsanlage für Trinkwasser, das aus dem Wasser der Saison gewonnen wird, angeboten.

Nach Anmeldung.

