Course à pied « Tour de la Soule » Bourg, 17 juin 2023, Mauléon-Licharre.

Le Tour de la Soule est composée de 5 étapes par équipes de 5 coureurs. Ouverture des inscriptions le 17 avril.

Etape 1 – Uhaitza / Mauléon-Menditte (11,5 km pour 64D+)

Etape 2 – Arbouty / Ste Engrâce-Isarbe (9 km pour 963D+)

Etape 3 – Iguntze / Isarbe-Licq (13,2 km pour 280D+ et 1300D-)

Etape 4 – Le Chapeau / Licq-Tardets (9 km pour 432D+)

Etape 5 – La Madeleine / Tardets-Tardets (12,8 km pour 980D+).

Bourg

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Tour de la Soule is composed of 5 stages by teams of 5 riders. Registration opens on April 17.

Stage 1 – Uhaitza / Mauléon-Menditte (11,5 km for 64D+)

Stage 2 – Arbouty / Ste Engrâce-Isarbe (9 km for 963D+)

Stage 3 – Iguntze / Isarbe-Licq (13,2 km for 280D+ and 1300D-)

Stage 4 – Le Chapeau / Licq-Tardets (9 km for 432D+)

Stage 5 – La Madeleine / Tardets-Tardets (12,8 km for 980D+)

El Tour de la Soule consta de 5 etapas para equipos de 5 corredores. La inscripción se abre el 17 de abril.

Etapa 1 – Uhaitza / Mauléon-Menditte (11,5 km para 64D+)

Etapa 2 – Arbouty / Ste Engrâce-Isarbe (9 km para 963D+)

Etapa 3 – Iguntze / Isarbe-Licq (13,2 km para 280D+ y 1300D-)

Etapa 4 – Le Chapeau / Licq-Tardets (9 km para 432D+)

Etapa 5 – La Madeleine / Tardets-Tardets (12,8 km para 980D+)

Die Tour de la Soule besteht aus 5 Etappen für Teams von 5 Fahrern. Die Einschreibungen werden am 17. April eröffnet.

Etappe 1 – Uhaitza / Mauléon-Menditte (11,5 km für 64D+)

Etappe 2 – Arbouty / Ste Engrâce-Isarbe (9 km für 963D+)

Etappe 3 – Iguntze / Isarbe-Licq (13,2 km für 280D+ und 1300D-)

Etappe 4 – Le Chapeau / Licq-Tardets (9 km für 432D+)

Etappe 5 – La Madeleine / Tardets-Tardets (12,8 km für 980D+)

Mise à jour le 2023-02-07 par Office de Tourisme Pays Basque