Week end famille Bourg Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Week end famille Bourg, 17 juin 2023, Mauléon-Licharre. Au programme : aquarium de San Sebastien, traversée en bateau vers fontarabie, nuit à Ciboure, Wow parc..

Bourg

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques



On the program: San Sebastian aquarium, boat trip to Fontarabia, night in Ciboure, Wow park. En el programa: acuario de San Sebastián, excursión en barco a Fontarabia, noche en Ciboure, parque Wow. Auf dem Programm stehen: Aquarium in San Sebastian, Bootsüberfahrt nach Fontarabien, Übernachtung in Ciboure, Wow parc.

