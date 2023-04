Concert de musique classique Cinéma Maule-Baitha Mauléon-Licharre Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre

Concert de musique classique Cinéma Maule-Baitha, 26 avril 2023, Mauléon-Licharre. Récital de piano – Adrien GEY-GALERA Concert de musique de chambre – Ensemble DAPHNIS Les réservations se font auprès de la mairie de Mauléon.

Piano recital – Adrien GEY-GALERA Chamber music concert – Ensemble DAPHNIS The reservations are made at the town hall of Mauléon Recital de piano – Adrien GEY-GALERA Concierto de música de cámara – Ensemble DAPHNIS Reservas en el ayuntamiento de Mauléon Klavierabend – Adrien GEY-GALERA Kammermusikkonzert – Ensemble DAPHNIS Reservierungen werden beim Rathaus von Mauléon vorgenommen Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Pays Basque

