Visite sensorielle de la ville de Mauléon Place de l’ Hôtel de Ville, 19 juillet 2023, Mauléon.

Ouvrez l’œil, tendez l’oreille, aiguisez vos papilles, affutez votre odorat et votre toucher pour partir à la découverte de la ville de Mauléon. Accompagné d’une guide, découvrez, à travers vos cinq sens, cette Petite Cité de Caractère créée au Moyen-Age et qui a traversé les guerres de religion et de Vendée.

Une expérience dynamique, originale et insolite à travers le passé de la ville et de la Grande Histoire.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Rendez-vous à 10 h à l’Office de Tourisme..

Place de l' Hôtel de Ville Rendez-vous à l'Office de Tourisme

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Open your eyes, stretch your ears, sharpen your taste buds, sharpen your sense of smell and touch to discover the town of Mauléon. Accompanied by a guide, discover, through your five senses, this Small City of Character created in the Middle Ages and which crossed the wars of religion and the Vendée.

A dynamic, original and unusual experience through the past of the city and the Great History

Reservation required at the Tourist Office

Meeting point at 10 am at the Tourist Office.

Abra los ojos, escuche atentamente, agudice el paladar, el olfato y el tacto para descubrir la ciudad de Mauléon. Acompañado por un guía, descubra, a través de sus cinco sentidos, esta Pequeña Ciudad de Carácter creada en la Edad Media y que atravesó las guerras de religión y de la Vendée.

Una experiencia dinámica, original e insólita a través del pasado de la ciudad y de su gran historia.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

Punto de encuentro a las 10 h en la Oficina de Turismo.

Öffnen Sie Ihre Augen, spitzen Sie Ihre Ohren, schärfen Sie Ihre Geschmacksnerven, schärfen Sie Ihren Geruchs- und Tastsinn, um die Stadt Mauléon zu entdecken. In Begleitung eines Fremdenführers entdecken Sie mithilfe Ihrer fünf Sinne diese kleine Stadt mit Charakter, die im Mittelalter gegründet wurde und die die Religions- und Vendéekriege überstanden hat.

Eine dynamische, originelle und ungewöhnliche Erfahrung durch die Vergangenheit der Stadt und der großen Geschichte.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Treffpunkt: 10 Uhr am Office de Tourisme.

