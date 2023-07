Fête du village Mauléon, 8 juillet 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Fête du village organisé par le comité des fêtes de St Aubin-de-Baubigné, avec au programme des animations, marché de producteurs, country, structures de ballons. Une restauration vous sera proposée sur place ainsi qu’une soirée dansante. Pensez à apporter vos couverts..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Village fair organized by the St Aubin-de-Baubigné festival committee, with entertainment, farmers’ market, country music, balloon structures. On-site catering and dancing. Don’t forget to bring your cutlery.

Fiesta popular organizada por el Comité de Fiestas de St Aubin-de-Baubigné, con animaciones, mercado agrícola, música country y globoflexia. Habrá servicio de catering in situ, así como una noche de baile. No olvide traer los cubiertos.

Das Dorffest wird vom Festkomitee von St Aubin-de-Baubigné organisiert. Auf dem Programm stehen Animationen, ein Bauernmarkt, Country, Ballonstrukturen. Vor Ort werden Ihnen Speisen und Getränke sowie ein Tanzabend angeboten. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Bocage Bressuirais