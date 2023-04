Concert – Classe en scène au piano Bibliothèque, 21 juin 2023, Mauléon.

À Mauléon, on fête la musique avec le concert de fin d’année de la classe de piano d’Isabelle Fabre. En solo, en duo ou en trio, c’est l’occasion pour ces jeunes musiciens de jouer et de s’exprimer sous le regard d’un public bienveillant.

Avec la complicité du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais.

Tout public..

2023-06-21

Bibliothèque Place de l’Hôtel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In Mauléon, music is celebrated with the end-of-year concert of Isabelle Fabre’s piano class. In solo, duo or trio, it is the occasion for these young musicians to play and express themselves under the eyes of a benevolent public.

With the complicity of the Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais.

For the general public.

En Mauléon, la música se celebra con el concierto de fin de curso de la clase de piano de Isabelle Fabre. En solitario, en dúo o en trío, es una oportunidad para que estos jóvenes músicos toquen y se expresen bajo la mirada de un público benévolo.

Con la complicidad del Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais.

Todos los públicos.

In Mauléon wird die Musik mit dem Jahresabschlusskonzert der Klavierklasse von Isabelle Fabre gefeiert. Ob Solo, Duo oder Trio, hier haben die jungen Musiker die Gelegenheit, unter den Augen eines wohlwollenden Publikums zu spielen und sich auszudrücken.

In Zusammenarbeit mit dem Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais.

Für alle Altersgruppen.

