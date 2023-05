Randonnée des Trinitaires Gymnastique 11 Rue du Frère Jacquet, 18 juin 2023, Mauléon.

Les Trinitaires Gymnastique de Mauléon vous propose une randonnée, avec plusieurs circuits, de 11 à 19.5km. Des ravitaillements seront présents sur les parcours, ainsi qu’un repas à l’arrivée.

Pensez à vos gobelets, chausser vos baskets et rejoignez nous !.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

11 Rue du Frère Jacquet Salle Ste Anne

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Trinitarians Gymnastics of Mauléon propose you a hike, with several circuits, from 11 to 19.5km. Refreshments will be present on the routes, as well as a meal at the arrival.

Think of your cups, put on your sneakers and join us!

Los Trinitaires Gymnastique de Mauléon proponen una marcha, con varios circuitos, de 11 a 19,5 km. Habrá refrescos en los recorridos, así como una comida en la meta.

Piensa en tus tazas, ponte las zapatillas y ¡únete a nosotros!

Die Trinitaires Gymnastique de Mauléon bietet Ihnen eine Wanderung mit mehreren Strecken von 11 bis 19,5 km an. Auf den Strecken gibt es Verpflegungsstationen und am Ziel eine Mahlzeit.

Denken Sie an Ihre Becher, ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und schließen Sie sich uns an!

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Bocage Bressuirais