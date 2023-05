Nuit des musées – Escape Game Bibliothèque, 12 mai 2023, .

Jouez au musée : les élèves du lycée de Mauléon et Thomas Favrelière sont les maîtres de la partie…

Escape game : découvrez Exit le jeu – Le musée mystérieux grandeur nature ! Serez-vous capable de résoudre le mystère?

En partenariat avec la ville de Mauléon et la complicité du Musée et de l’Office du tourisme.

À partir de 10 ans – Sur réservation..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 22:00:00. EUR.

Bibliothèque Place de l’Hôtel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Play at the museum: the students of Mauléon high school and Thomas Favrelière are the masters of the game…

Escape game : discover Exit the game – The mysterious life-size museum ! Will you be able to solve the mystery?

In partnership with the city of Mauléon and the complicity of the Museum and the Tourist Office.

From 10 years old – On reservation.

Jugar en el museo: los alumnos del instituto Mauléon y Thomas Favrelière son los maestros del juego…

Juego de escape: descubre Exit the game – ¡El museo del misterio a tamaño real! ¿Serás capaz de resolver el misterio?

En colaboración con la ciudad de Mauléon y la complicidad del Museo y la Oficina de Turismo.

A partir de 10 años – Con reserva.

Spielen Sie im Museum: Die Schüler des Gymnasiums von Mauléon und Thomas Favrelière sind die Meister des Spiels…

Escape Game: Entdecken Sie Exit le jeu – Das geheimnisvolle Museum in Lebensgröße! Werden Sie in der Lage sein, das Geheimnis zu lüften?

In Partnerschaft mit der Stadt Mauléon und in Zusammenarbeit mit dem Museum und dem Fremdenverkehrsamt.

Ab 10 Jahren – Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-01-24 par OT Bocage Bressuirais