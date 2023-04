Salon du train miniature Complexe sportif Ste Anne, 15 avril 2023, Mauléon.

Le Loco club du bocage organise son premier Salon du train miniature. De nombreux exposants et vendeurs vous attendent.

Restauration et bar sur place..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 19:00:00.

Complexe sportif Ste Anne Rue du Frère Jacquet

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Loco club du bocage organizes its first model train show. Many exhibitors and sellers are waiting for you.

Catering and bar on site.

El Loco club du bocage organiza su primera exposición de maquetas de trenes. Le esperan numerosos expositores y vendedores.

Catering y bar in situ.

Der Loco Club du Bocage organisiert seine erste Modellbahnmesse. Zahlreiche Aussteller und Verkäufer erwarten Sie.

Restauration und Bar vor Ort.

