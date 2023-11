Marche pour le Téléthon MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse, 9 décembre 2023, Mauléon-Barousse.

Mauléon-Barousse,Hautes-Pyrénées

Les Amis du Lac de Mauléon-Barousse vous invitent à marcher pour le téléthon.

Accueil à partir de 9h30 – Un café ou thé sera offert.

Marche accompagné d’1 heure sur le « Chemin des Biches ».

Premier départ 10h00.

Inscription 5€ minimum.

Les sommes recueillis seront intégralement reversées au bureau départementale du téléthon..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 . .

MAULEON-BAROUSSE Salle du temps libre

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Les Amis du Lac de Mauléon-Barousse invite you to walk for the telethon.

Welcome from 9:30 am – Coffee or tea will be served.

Accompanied walk of 1 hour on the « Chemin des Biches ».

First departure 10:00 am.

Registration 5? minimum.

All funds raised will be donated to the departmental telethon office.

Los Amigos del Lago de Mauléon-Barousse te invitan a caminar por el telemaratón.

Bienvenida a partir de las 9h30 – Se ofrecerá café o té.

Caminata acompañada de 1 hora por el « Chemin des Biches ».

Primera salida a las 10.00 h.

Inscripción mínima de 5?

Todos los fondos recaudados se donarán a la oficina departamental del telemaratón.

Die Freunde des Sees von Mauléon-Barousse laden Sie ein, für den Telethon zu wandern.

Empfang ab 9:30 Uhr – Ein Kaffee oder Tee wird angeboten.

Begleitete Wanderung von 1 Stunde auf dem « Chemin des Biches ».

Erster Start 10.00 Uhr.

Einschreibung mindestens 5?

Die gesammelten Spenden werden vollständig an das Büro des Telethon-Departements überwiesen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65