Théâtre- Andromaque MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse, 9 septembre 2023, Mauléon-Barousse.

Mauléon-Barousse,Hautes-Pyrénées

TRANSPORT COLLECTIF MIS EN PLACE pour le spectacle de théâtre l’Andromaque.

Un bus vient vous chercher près de chez vous pour aller au spectacle.

– Départ de Mauléon Barousse à 19h10

– Départ de Loures Barousse à 19h25

– Départ de Saint-Laurent-de-Neste à 19h46

– Départ de Labarthe-de-Neste à 19h59

– Départ de Capvern 20h01

– Départ de Sarrancolin 19h41

– Départ d’Arreau 19h30

ARRIVEE A LANNEMEZAN 20h10.

Pour 2€ ALLER/RETOUR

Réservation obligatoire pour le spectacle et la navette auprès du service culturel au 05 62 99 13 59.

2023-09-09 20:30:00 fin : 2023-09-09 . .

MAULEON-BAROUSSE

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



COLLECTIVE TRANSPORT for the Andromaque theater show.

A bus will pick you up near your home to take you to the show.

– Departure from Mauléon Barousse at 19h10

– Departure from Loures Barousse at 19h25

– Departure from Saint-Laurent-de-Neste at 19h46

– Departure from Labarthe-de-Neste at 19h59

– Departure from Capvern 20h01

– Departure from Sarrancolin 19h41

– Departure from Arreau 19:30

ARRIVE IN LANNEMEZAN 20h10.

For 2? ROUND TRIP

Reservations required for the show and shuttle service with the cultural service on 05 62 99 13 59

MONTAJE DE TRANSPORTE COLECTIVO para el espectáculo teatral Andromaque.

Un autobús le recogerá cerca de su domicilio para llevarle al espectáculo.

– Salida de Mauléon Barousse a las 19.10 h

– Salida de Loures Barousse a las 19.25 h

– Salida de Saint-Laurent-de-Neste a las 19.46 h

– Salida de Labarthe-de-Neste a las 19.59 h

– Salida de Capvern a las 20:01

– Salida de Sarrancolin a las 19:41

– Salida de Arreau a las 19:30

LLEGADA A LANNEMEZAN 20h10

Para 2? BILLETE DE VUELTA

Las reservas para el espectáculo y el autobús de enlace deben realizarse en el servicio cultural llamando al 05 62 99 13 59

KOLLEKTIVTRANSPORT FÜR DIE THEATERVORSTELLUNG ANDROMAKA.

Ein Bus holt Sie in Ihrer Nähe ab, um Sie zur Aufführung zu bringen.

– Abfahrt in Mauléon Barousse um 19.10 Uhr

– Abfahrt von Loures Barousse um 19.25 Uhr

– Abfahrt von Saint-Laurent-de-Neste um 19:46 Uhr

– Abfahrt von Labarthe-de-Neste um 19:59 Uhr

– Abfahrt von Capvern 20:01

– Abfahrt von Sarrancolin 19.41 Uhr

– Abfahrt von Arreau 19:30 Uhr

ANKUNFT IN LANNEMEZAN 20:10 Uhr.

Für 2? HIN- UND RÜCKFAHRT

Reservierungen für die Aufführung und den Shuttle-Service müssen beim Kulturamt unter 05 62 99 13 59 vorgenommen werden

Mise à jour le 2023-08-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65