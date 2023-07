SORTIE VTT AVEC PYRENEES BIKE CAMP MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse, 20 août 2023, Mauléon-Barousse.

Mauléon-Barousse,Hautes-Pyrénées

Le matin : 9h30 – 12h : sortie niveau débutant, VTT électriques fournis.

âge minimum 15ans.

10 personnes max.

Option payante du midi : repas à l’hôtel restaurant des Pyrénées à Mauléon-Barousse.

L’après-midi : sortie intermédiaire-confirmé.

Amener son vélo.

8 à 10 personnes max.

âge minimum : 15 ans.

25euros par personne (sans l’option).

réservation obligatoire au plus tard le 14 août 2023.

2023-08-20 09:00:00 fin : 2023-08-20 . .

MAULEON-BAROUSSE

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Morning: 9.30am – 12pm: beginners’ outing, electric mountain bikes provided.

minimum age 15.

10 people max.

Lunch option at the Hotel Restaurant des Pyrénées in Mauléon-Barousse.

Afternoon: intermediate-confirmed outing.

Bring your own bike.

8 to 10 people max.

minimum age: 15.

25euros per person (without option).

reservation required by August 14, 2023

Por la mañana: de 9.30 a 12.00: salida de nivel principiante, se proporcionan bicicletas eléctricas de montaña.

edad mínima 15 años.

máximo 10 personas.

Opción almuerzo: comida en el Hôtel Restaurant des Pyrénées de Mauléon-Barousse.

Tarde: salida confirmada de nivel intermedio.

Traiga su propia bicicleta.

8 a 10 personas máximo.

edad mínima: 15 años.

25 por persona (sin opción).

reserva obligatoria antes del 14 de agosto de 2023 a más tardar

Vormittags: 9:30 – 12:00 Uhr: Ausflug auf Anfängerniveau, elektrische Mountainbikes werden gestellt.

mindestalter 15 Jahre.

max. 10 Personen.

Kostenpflichtige Option am Mittag: Essen im Hotel Restaurant des Pyrénées in Mauléon-Barousse.

Nachmittags: Ausflug für Fortgeschrittene und Bestätigte.

Bringen Sie Ihr Fahrrad mit.

8 bis 10 Personen max.

mindestalter: 15 Jahre.

25euros pro Person (ohne die Option).

reservierung bis spätestens 14. August 2023 erforderlich

Mise à jour le 2023-06-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65