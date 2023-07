Sortie VTT avec pyrénées bike camp MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse, 20 août 2023, Mauléon-Barousse.

Mauléon-Barousse,Hautes-Pyrénées

9h30 : Session débutant – VTT fournis

12h30 : Option burger frites (à emporter au restau des PY à Mauléon).

14h30 : Session intermédiaire (apporter vos vélos).

• 40€ / personne

• À partir de 15 ans

• Option midi 13€

Réservation obligatoire..

2023-08-20 09:30:00 fin : 2023-08-20 17:00:00. .

MAULEON-BAROUSSE

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



9:30 a.m.: Beginner session – mountain bikes provided

12:30 pm: Burger and French fries option (takeaway from the PY restaurant in Mauléon).

2:30pm: Intermediate session (bring your own bikes).

? 40? / person

? From 15 years old

? Lunch option 13?

Reservations required.

9.30 h: Sesión para principiantes – se proporcionan bicicletas de montaña

12h30: Opción hamburguesa con patatas fritas (comida para llevar en el restaurante PY de Mauléon).

14.30: Sesión intermedia (traiga sus propias bicicletas).

40? por persona

? A partir de 15 años

? Opción de almuerzo 13?

Reserva obligatoria.

9.30 Uhr: Anfängereinheit – Mountainbikes werden gestellt

12:30 Uhr: Option Burger und Pommes frites (zum Mitnehmen im Restau des PY in Mauléon).

14:30 Uhr: Fortgeschrittenen-Session (Fahrräder mitbringen).

? 40 ? / Person

? Ab 15 Jahren

? Mittagsoption 13?

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Neste-Barousse|CDT65