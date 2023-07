Exposition Champignons MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse, 20 juillet 2023, Mauléon-Barousse.

Mauléon-Barousse,Hautes-Pyrénées

Rencontrez, discutez avec les experts de société mycologique du comminges

Gratuit

Annulée si sécheresse.

2023-07-20 11:00:00 fin : 2023-07-20 18:00:00. .

MAULEON-BAROUSSE à la Maison des Sources

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meet and chat with experts from the Société Mycologique du Comminges

Free

Cancelled if drought

Conozca y charle con los expertos de la Société mycologique du comminges

Gratis

Cancelado en caso de sequía

Treffen und diskutieren Sie mit den Experten von société mycologique du comminges

Kostenlos

Storniert bei Trockenheit

