Atelier // Construis ton cerf volant MAULEON-BAROUSSE, 27 avril 2023, Mauléon-Barousse.

Construis ton cerf-volant sur le site de la Maison des Sources à Mauléon-Barousse

Cet atelier est animé par Pauline et son équipe, de l’association Rebelote 65.

Réservation obligatoire auprès de la Maison des Sources

L’atelier est accessible à partir de 6 ans et dure environ 1h15

—-

Complétez cet atelier avec la visite de l’écomusée sur le patrimoine de la vallée, le grand cycle de l’eau approfondi et la reproduction de la grotte préhistorique de Troubat.

Profitez du parc avec ses aires de pique-nique, départs de sentiers au château de Bramevaque et gouffre de Saoule, et des animations nature et loisirs pour une immersion en pleine nature.

Le site est ouvert de 10h à 17h, les week-ends et fériés inclus..

2023-04-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-27 . .

MAULEON-BAROUSSE Maison des Sources

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Build your kite on the site of the Maison des Sources in Mauléon-Barousse

This workshop is led by Pauline and her team, from the association Rebelote 65.

Reservation required at the Maison des Sources

The workshop is accessible from 6 years old and lasts about 1h15

—-

Complete this workshop with the visit of the eco-museum on the heritage of the valley, the great cycle of water and the reproduction of the prehistoric cave of Troubat.

Take advantage of the park with its picnic areas, trailheads at the castle of Bramevaque and the Saoule chasm, and nature and leisure activities for an immersion in nature.

The site is open from 10am to 5pm, weekends and holidays included.

Construye tu cometa en la Maison des Sources de Mauléon-Barousse

Este taller está dirigido por Pauline y su equipo, de la asociación Rebelote 65.

Es necesario reservar en la Maison des Sources

El taller es accesible a partir de 6 años y dura aproximadamente 1h15

—-

Complete este taller con una visita al ecomuseo sobre el patrimonio del valle, el gran ciclo del agua y la reproducción de la cueva prehistórica de Troubat.

Aproveche el parque con sus zonas de picnic, los senderos del castillo de Bramevaque y de la sima de Saoule, y las actividades de naturaleza y ocio para una inmersión en la naturaleza.

El recinto está abierto de 10.00 a 17.00 h, incluidos fines de semana y días festivos.

Baue deinen Drachen auf dem Gelände des Maison des Sources in Mauléon-Barousse

Dieser Workshop wird von Pauline und ihrem Team vom Verein Rebelote 65 geleitet.

Eine Reservierung ist bei der Maison des Sources erforderlich

Der Workshop ist ab 6 Jahren zugänglich und dauert ca. 1h15

—-

Ergänzen Sie diesen Workshop mit dem Besuch des Ecomuseums über das Kulturerbe des Tals, dem vertieften großen Wasserkreislauf und der Nachbildung der prähistorischen Höhle von Troubat.

Nutzen Sie den Park mit seinen Picknickplätzen, den Wanderwegen zum Château de Bramevaque und dem Gouffre de Saoule sowie den Natur- und Freizeitangeboten, um in die Natur einzutauchen.

Die Anlage ist von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65