Atelier // Recyclez le plastique en nouvel objet MAULEON-BAROUSSE, 4 mai 2023, Mauléon-Barousse.

Recycle(z) le plastic en nouvel objet!

Et si tu pouvais transformer les déchets plastiques de la maison en nouvel objet ?

Avec l’atelier recyclage du Fablab Sapiens, nous te proposons de comprendre comment identifier les différents matériaux plastiques. Après les avoir triés, tu pourras les broyer puis refabriquer un objet grâce à l’injection plastique! Ensemble découvrons l’univers des polymères en évoquant le compostage, les bioplastiques, que signifie être biodégradable.

Tu peux apporter 2 déchets plastics propres de ta consommation si tu veux.

Réservation et inscription obligatoire. Tarif 14€

Nouvel atelier à partir de 6 ans sur réservation (possible pour les groupes de 10 personnes et plus tarifs nous consulter).

2023-05-04 à 14:00:00

MAULEON-BAROUSSE à la Maison des Sources

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Recycle(z) the plastic into a new object!

What if you could turn the plastic waste in your house into a new object?

With the Fablab Sapiens recycling workshop, we propose you to understand how to identify the different plastic materials. After sorting them, you will be able to grind them and then make a new object thanks to plastic injection! Together, let’s discover the world of polymers by talking about composting, bioplastics and what it means to be biodegradable.

You can bring 2 clean plastic wastes of your consumption if you want.

Reservation and registration required. Price 14?

New workshop from 6 years old on reservation (possible for groups of 10 people and more, rates on request)

¡Recicla(z) plástico en nuevos objetos!

¿Y si pudieras convertir los residuos de plástico de tu casa en un objeto nuevo?

En el taller de reciclaje de Fablab Sapiens, te proponemos aprender a identificar los diferentes materiales plásticos. Después de clasificarlos, podrás triturarlos y fabricar un nuevo objeto mediante inyección de plástico Descubramos juntos el mundo de los polímeros hablando de compostaje, de bioplásticos y de lo que significa ser biodegradable.

Si quieres, puedes traer 2 residuos de plástico limpios de tu consumo.

Se requiere reserva e inscripción. Precio 14?

Nuevo taller a partir de 6 años previa reserva (posible para grupos a partir de 10 personas, tarifas a consultar)

Recycle(z) Plastik zu einem neuen Gegenstand!

Wie wäre es, wenn du den Plastikmüll aus deinem Haushalt in einen neuen Gegenstand verwandeln könntest?

Im Recycling-Workshop des Sapiens Fablab zeigen wir dir, wie du die verschiedenen Kunststoffmaterialien erkennen kannst. Nachdem du sie sortiert hast, kannst du sie zerkleinern und mithilfe von Kunststoffspritzguss einen neuen Gegenstand herstellen Gemeinsam entdecken wir die Welt der Polymere und sprechen über Kompostierung, Biokunststoffe und was es bedeutet, biologisch abbaubar zu sein.

Du kannst auch zwei saubere Plastikabfälle von deinem Konsum mitbringen, wenn du möchtest.

Reservierung und Anmeldung erforderlich. Preis 14?

Neuer Workshop für Kinder ab 6 Jahren mit Reservierung (möglich für Gruppen ab 10 Personen, Preise auf Anfrage)

