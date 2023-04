Atelier // Jeu de piste MAULEON-BAROUSSE, 2 mai 2023, Mauléon-Barousse.

Jeu de piste « Parcours des traces et identification ».

Cherche les indices et traces de la faune sauvage!

Recherche différents éléments et indices des animaux de la forêt dans le parc de la Maison des Sources. Identifie les et apprend à mieux les connaître avec Cyril, photographe animalier

Nouvel atelier explorateur nature à partir de 6 ans (possible pour les groupe de 10 et plus sur réservation)

Réservation et inscription obligatoire. Tarif 11€.

2023-05-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-02 . .

MAULEON-BAROUSSE au parc

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Trail game « Tracks and identification ».

Look for clues and tracks of the wildlife!

Search for different elements and clues of the animals of the forest in the park of the Maison des Sources. Identify them and get to know them better with Cyril, wildlife photographer

New nature explorer workshop from 6 years old (possible for groups of 10 and more on reservation)

Reservation and registration required. Price 11?

Juego de rastreo « Rastreo e identificación ».

¡Busca pistas y rastros de vida salvaje!

Busca diferentes elementos y pistas de los animales del bosque en el parque de la Maison des Sources. Identifícalos y conócelos mejor con Cyril, fotógrafo de animales

Nuevo taller de explorador de la naturaleza a partir de 6 años (posible para grupos a partir de 10 personas previa reserva)

Reserva e inscripción obligatoria. Precio 11?

Schnitzeljagd « Spurensuche und Identifizierung ».

Suche nach Hinweisen und Spuren von Wildtieren!

Suche im Park des Maison des Sources nach verschiedenen Elementen und Spuren von Waldtieren. Identifiziere sie und lerne sie mit Cyril, einem Tierfotografen, besser kennen

Neuer Workshop « Naturforscher » für Kinder ab 6 Jahren (für Gruppen ab 10 Jahren nach vorheriger Anmeldung möglich)

Reservierung und Anmeldung erforderlich. Preis 11?

