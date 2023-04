Atelier // Bain sonore MAULEON-BAROUSSE, 15 avril 2023, Mauléon-Barousse.

Nouvel atelier à la Maison des Sources !

Voyage(z) en famille, au son de divers instruments de musiques intuitifs évoquant l’eau sous toutes ses formes orchestrés par Corinne.

Ce voyage intérieur vous fera découvrir un autre univers par relaxation profonde amenant à un lâcher prise, apprendre à mieux respirer et à améliorer la concentration.

Tarifs : Enfant (8-12 ans) 11€ I Adulte (+13 ans) 16€

Information et inscription obligatoire.

A partir de 8 ans sur réservation (possible pour les groupes de 10 personnes et plus tarifs nous consulter).

Contre indications : femme enceinte -4mois et +8 mois, opération de – 6mois, troubles épileptiques, pacemaker..

2023-04-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

MAULEON-BAROUSSE au parc

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



New workshop at the Maison des Sources!

Journey(z) with your family, to the sound of various intuitive musical instruments evoking water in all its forms orchestrated by Corinne.

This inner journey will make you discover another universe by deep relaxation leading to a letting go, learning to breathe better and improving concentration.

Rates: Children (8-12 years) 11? I Adult (+13 years old) 16?

Information and registration required.

From 8 years old on reservation (possible for groups of 10 persons and more, please contact us for prices).

Contra-indications: pregnant woman -4 months and +8 months, operation -6 months, epileptic disorders, pacemaker.

¡Nuevo taller en la Maison des Sources!

Viaje(s) en familia al son de diversos instrumentos musicales intuitivos que evocan el agua en todas sus formas, orquestados por Corinne.

Este viaje interior le hará descubrir otro universo a través de una relajación profunda que le llevará a soltarse, a aprender a respirar mejor y a mejorar la concentración.

Precios: Niños (8-12 años) 11? I Adultos (+13 años) 16?

Se requiere información e inscripción.

A partir de 8 años previa reserva (posible para grupos de 10 personas o más, consúltenos).

Contraindicaciones: embarazadas menores de 4 meses y mayores de 8 meses, operaciones menores de 6 meses, trastornos epilépticos, marcapasos.

Neuer Workshop im Maison des Sources!

Reise(n) mit der Familie, zu den Klängen verschiedener intuitiver Musikinstrumente, die das Wasser in all seinen Formen heraufbeschwören und von Corinne orchestriert werden.

Diese innere Reise führt Sie durch Tiefenentspannung in eine andere Welt, in der Sie loslassen, besser atmen und sich besser konzentrieren können.

Preise: Kinder (8-12 Jahre) 11? I Erwachsener (+13 Jahre) 16?

Informationen und Anmeldung erforderlich.

Ab 8 Jahren auf Reservierung (für Gruppen ab 10 Personen möglich, Preise auf Anfrage).

Gegenanzeigen: Schwangere -4 Monate und +8 Monate, Operationen unter 6 Monaten, Epilepsie, Herzschrittmacher.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65