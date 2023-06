Prestation de C’elora musique Mauléon 79700 Mauléon, 21 juin 2023, Mauléon.

Prestation de C’elora musique Mercredi 21 juin, 20h00, 22h00 Mauléon 79700

« C’élora c’est l’histoire d’une jeune provinciale qui aimait la musique un peu, beaucoup, passionnément, à la folie jusqu’à prendre la décision de faire de son rêve une réalité. C’est en Vendée que résonne le son de sa guitare et de sa voix… Sa musique ? Des mélodies entêtantes qui se baladent sur des rythmiques urbaines et des sonorités aux influences variées (reggae, pop, variété) sans oublier sa touche personnelle : de l’accordéon, des cuivres, un petit air du terroir remis au goût du jour. On peut dire que c’est un brin de fraîcheur et de verdure dans le paysage de la musique urbaine. De la pop provinciale ? Appelez ça comme vous voulez ! Ce qui est sûr c’est que C’élora est fière de sa musique venant tout droit de la campagne et elle compte bien la faire résonner jusqu’à… Paris ! »

Mauléon 79700 80 Grand Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Poitou-Charentes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

2023-06-21T22:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

© Hartland Villa