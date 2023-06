Prestation de Jean Ben MC feat Accueil Ados Mauléon 79700 Coteaux-sur-Loire, 21 juin 2023, Coteaux-sur-Loire.

Prestation de Jean Ben MC feat Accueil Ados Mercredi 21 juin, 20h30, 21h30 Mauléon 79700

« 21.06.2023, c’est jour de fête poto à l’accueil ADOS ! Jean-Beun MC et les jeunes de l’Accueil ADOS débarquent pour un one shot sur scène à la fête de la musique avec le titre « Trou-Forêt-Essence-Briquet ». Du rap, du rythme, des textes et une grosse dose de délire pour ambiancer les rues de Mauléon ».

Mauléon 79700

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:50:00+02:00

2023-06-21T21:30:00+02:00 – 2023-06-21T21:50:00+02:00

