Scène rock d’Amhardy Mauléon 79700 Boussay Boussay Catégories d’Évènement: Boussay

Loire-Atlantique Scène rock d’Amhardy Mauléon 79700 Boussay, 21 juin 2023, Boussay. Scène rock d’Amhardy Mercredi 21 juin, 19h00 Mauléon 79700 « Ils ne se connaissaient pas avant cette rencontre, un mardi soir de 2017 au cœur de la Gâtine. Depuis, ces 5 là ne se sont pas quittés. Johanna, la chanteuse du groupe, aime les présenter comme une formation aux univers musicaux éclectiques mais les 4 musiciens savent bien à qui ils doivent la présence du public. Venez redécouvrir les titres pop-rock de votre discothèque à la sauce Amhardy. » Mauléon 79700 Place de la Motte Boussay 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00 © Hartland Villa Détails Catégories d’Évènement: Boussay, Loire-Atlantique Autres Lieu Mauléon 79700 Adresse Place de la Motte Ville Boussay Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Mauléon 79700 Boussay

Mauléon 79700 Boussay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boussay/

Scène rock d’Amhardy Mauléon 79700 Boussay 2023-06-21 was last modified: by Scène rock d’Amhardy Mauléon 79700 Boussay Mauléon 79700 Boussay 21 juin 2023