LANDING / SIKAP Mauguio, 3 février 2024, Mauguio.

Mauguio Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03

Une spectacle de danse proprosé par la Compagnie X-Press / Abderzak Houmi associée à la Scène Nationale de l’Essonne.

> LANDING

Landing est un duo circassien-danseur où la chute devient le moteur de la chorégraphie. La gravité et l’envol se répondent. Deux hommes, singuliers et ensemble, singulièrement ensemble. Deux hommes qui tombent et se relèvent. L’émotion et la poésie se dégagent alors à travers les variations d’énergie des gestes puis par les liens qui se tissent dans cette dualité. Cet espace rebondissant participe à l’évolution des corps en suspension.

Jouant sur les contraires et les complémentarités, cette danse parfois aérienne, percutante, ralentie et énergique, est une partition qui fait la part belle aux individualités, aux personnalités avec le constant souci de garder un lien entre elles. Dans une situation d’appui ou de contact extrême, le geste qui se décline dans l’espace est du plus infime au plus spectaculaire. Les danseurs bouleversent leurs corps, leurs perceptions, leurs émotions, leurs repères, leurs danses.

> SIKAP

Sikap, qui signifie « attitude » en indonésien, est avant tout une rencontre. Un chorégraphe et quatre danseurs indonésiens venus des quatre coins de ce gigantesque pays transcontinental, sont rassemblés par trois instituts français dans un lieu de création des plus inspirants, le Nuart (galerie d’art située à Bandung). La particularité de cette rencontre réside dans l’envie d’offrir à l’autre « sa » danse.

Certains pratiquent le « piring », d’autres le « randai », ou encore le « sewa » et l’« adok »… Danses traditionnelles très différentes les unes des autres, elles peuvent être cultuelles, spirituelles, ou encore venir du combat. Inspiré par la gestuelle de chacun, Abderzak Houmi propose dans cette pièce une fusion de styles. De la même manière que le chorégraphe casse les codes de la danse hip hop pour développer le mouvement, il bouscule la danse de ces Quatre pour la mettre au service d’un propos. Les danseurs incarnent les mouvements à leur façon, dans une volonté d’exprimer leur être à tout prix.

Samedi 3 février à 20h

Tarif : 12€ – 10€ – 6€

Durée : 1h

Tout public dès 10 ans

Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio

> Réservez votre place : https://www.vostickets.fr/Billet?ID=MAUGUIO_CARNON

___________

INFORMATIONS

Service culture, traditions et patrimoine

Tél : 04 67 29 65 35

E-mail : culture@mauguio-carnon.com

Mauguio 34130 Hérault Occitanie



