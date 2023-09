CONCERT : QUATUOR DE BASSONS Mauguio, 17 décembre 2023, Mauguio.

Mauguio,Hérault

Concert proposé par les bassonistes de l’Opéra Orchestre National de Montpellier.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Mauguio 34130 Hérault Occitanie



Concert by the bassoonists of the Montpellier National Opera Orchestra

Concierto de los fagotistas de la Orquesta de la Ópera Nacional de Montpellier

Konzert, vorgeschlagen von den Fagottisten des Opernorchesters Orchestre National de Montpellier

Mise à jour le 2023-09-23 par OT MAUGUIO-CARNON