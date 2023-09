THÉÂTRE : AVANT MÊME L’AVENIR ÉTAIT MEILLEUR Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio THÉÂTRE : AVANT MÊME L’AVENIR ÉTAIT MEILLEUR Mauguio, 16 décembre 2023, Mauguio. Mauguio,Hérault Spectacle malicieux et profondément humain par la Compagnie God Bless.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR. Mauguio 34130 Hérault Occitanie



A mischievous and deeply human show by Compagnie God Bless Un espectáculo travieso y profundamente humano de la Compagnie God Bless Schelmisches und zutiefst menschliches Spektakel der Compagnie God Bless Mise à jour le 2023-09-23 par OT MAUGUIO-CARNON Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mauguio Autres Adresse Ville Mauguio Departement Hérault Lieu Ville Mauguio latitude longitude 43.5475143;3.97962927

Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/