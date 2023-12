LE JARDIN FÉÉRIQUE Mauguio, 16 décembre 2023, Mauguio.

Mauguio Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2024-01-07

Décor enchanté, scène étoilée, forêt magique et maison du Père Noël s’installent sur la Place Cassan à Carnon !.

Du 16 décembre au 7 janvier, le Jardin Féerique vous invite à découvrir tous ses secrets lors d’animations et d’ateliers organisés tous les jours, sur le thème des fêtes de fin d’année. De 10h à 20h, petits et grands, laissez-vous transporter par la féerie de l’instant au travers de spectacles, parades, ateliers créatifs, stands de maquillage, et bien plus encore.

Pour son weekend d’ouverture samedi 16 et dimanche 17 décembre, le Jardin Féerique vous propose un programme riche et varié qui aura de quoi plaire à toute la famille !

Samedi et dimanche, de 14h à 18h, de nombreuses animations s’enchainent : des ateliers créations de Noël (décoration du sapin, préparation de cadeaux, lettres au Père Noël), la présence du Père Noël tout au long du weekend, un espace tattoos éphémères, des déambulations de peluches géantes, un espace « Boitafoto » ainsi que plusieurs passages de la parade « la Féerie de Noël » par la compagnie les Enjoliveurs.

Nous vous donnons rendez-vous samedi 16 et dimanche 17 décembre pour un moment magique hors du temps !

> Découvrez le programme sur www.mauguio-carnon.com

Mauguio 34130 Hérault Occitanie



