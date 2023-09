SPECTACLE JEUNE PUBLIC : BOUM BOUM Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio SPECTACLE JEUNE PUBLIC : BOUM BOUM Mauguio, 28 octobre 2023, Mauguio. Mauguio,Hérault Un conte musical interactif par la compagnie Le Baril.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . . Mauguio 34130 Hérault Occitanie



An interactive musical tale by Compagnie Le Baril Un cuento musical interactivo de la compañía Le Baril Ein interaktives musikalisches Märchen von der Kompanie Le Baril Mise à jour le 2023-09-23 par OT MAUGUIO-CARNON Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mauguio Autres Adresse Ville Mauguio Departement Hérault Lieu Ville Mauguio latitude longitude 43.5475122;3.97961619

Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/