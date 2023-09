MARDI CINÉMA : LES ALGUES VERTES Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio MARDI CINÉMA : LES ALGUES VERTES Mauguio, 10 octobre 2023, Mauguio. Mauguio,Hérault Un thriller dramatique à découvrir à la Salle Rosa Parks.

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . EUR. Mauguio 34130 Hérault Occitanie



A dramatic thriller at Salle Rosa Parks Un thriller dramático por descubrir en la Salle Rosa Parks Ein dramatischer Thriller, der im Rosa-Parks-Saal zu sehen ist Mise à jour le 2023-09-23 par OT MAUGUIO-CARNON Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mauguio Autres Adresse Ville Mauguio Departement Hérault Lieu Ville Mauguio latitude longitude 43.5474838;3.97968297

Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/