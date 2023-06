JEUNE PUBLIC : CHELY LA TORITO Mauguio, 3 juillet 2023, Mauguio.

Mauguio,Hérault

Chely La Torito, danseuse flamenca nous amène dans un nouveau conte dansé.

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-03 . .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie



Flamenco dancer Chely La Torito takes us on a new dance journey

La bailaora flamenca Chely La Torito nos embarca en un nuevo viaje dancístico

Die Flamenco-Tänzerin Chely La Torito führt uns in ein neues Tanzmärchen ein

Mise à jour le 2023-06-27 par OT MAUGUIO-CARNON