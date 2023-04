SPECTACLE : PUISETTE ET FRAGILE Boulevard Anterrieu Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio

SPECTACLE : PUISETTE ET FRAGILE Boulevard Anterrieu, 26 avril 2023, Mauguio. Un duo, une découverte, par la Compagnie Paradisiaque.

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 . EUR.

Boulevard Anterrieu

Mauguio 34130 Hérault Occitanie



A duet, a discovery, by the Compagnie Paradisiaque Un dúo, un descubrimiento, de la Compagnie Paradisiaque Ein Duett, eine Entdeckung, von der Compagnie Paradisiaque Mise à jour le 2023-04-09 par OT MAUGUIO-CARNON

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Boulevard Anterrieu Adresse Boulevard Anterrieu Ville Mauguio Departement Hérault Lieu Ville Boulevard Anterrieu Mauguio

Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/

SPECTACLE : PUISETTE ET FRAGILE Boulevard Anterrieu 2023-04-26 was last modified: by SPECTACLE : PUISETTE ET FRAGILE Boulevard Anterrieu Boulevard Anterrieu 26 avril 2023 Boulevard Anterrieu Mauguio

Mauguio Hérault