Hérault Mauguio . Fierté des gardians, élégance des arlésiennes, bravoure des raseteurs… À Mauguio, les traditions camarguaises vibrent au cœur de nos arènes, de nos rues, de notre ville. Abrivado, bandido, encierros, courses camarguaises… découvrez le programme : VENDREDI 24 MARS 19h : Encierro – Manade du Soleil

20h : Encierro – Manade Lafon

Place de la Libération SAMEDI 25 MARS 10h : Déjeuner (offert par l’UTM)

Démonstrations de danses espagnoles (MJC)

Place de la Libération

11h : Encierro – Manade Lafon

Place de la Libération

12h : Abrivado – Manades Lafon / Du Soleil

Parcours Stade Cancel – Arènes

15h30 : Trophée de l’Avenir

Royale Lafon – UTM – Tarifs : 9€/7€ – Arènes

18h : Bandido – Manades Lafon / Du Soleil

Parcours Arènes – Stade Cancel

19h : Encierro – Manade Vellas

Place de la Libération

20h30 : Course de nuit à l’ancienne

Vaches libres, partie de foot, veau pour la jeunesse, course avec bidons, apéro en piste… Manade Lafon

Tarif unique : 3 € (gratuit – de 6 ans) – Arènes DIMANCHE 26 MARS 12h : Abrivado – Manades Lafon / Vellas

Parcours Stade Cancel – Arènes

15h : Grande Capelado – Arènes

15h30 : Trophée des As / Trophée 3M

Organisé par la Ville en partenariat avec l’UTM

et Montpellier Méditerranée Métropole

Tarifs : 11 € / 6 € (Tarif jeunes FFCC 5 €) – Arènes

18h : Bandido – Manades Lafon / Vellas

Parcours Arènes – Stade Cancel

19h30 : Encierro – Manade Vellas

Place de la Libération ____________

LA TEMPORADA SE PASSE ÉGALEMENT CHEZ VOS COMMERCES ! Retrouvez toutes les animations des commerces ici : https://bit.ly/temporadamauguio2023 ____________

RENSEIGNEMENTS

Service Culture, Traditions et Patrimoine

Tél : 04 67 29 76 96

Union Taurine Melgorienne : 06 30 97 46 08 Rendez-vous pour 3 jours de fête et de traditions à l’occasion du weekend d’ouverture de la saison taurine ! +33 4 67 29 76 96 Mauguio

