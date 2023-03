THÉÂTRE : CHANDELLE, 22 mars 2023, Mauguio .

THÉÂTRE : CHANDELLE

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault

2023-03-22 – 2023-03-22

Mauguio

Hérault

.

Une dormeuse cherche à se réchauffer. Elle craque une allumette de laquelle jaillit une étincelle, une petite boule toute chaude est née : la flamme d’une chandelle.

La flamme se balance à droite, à gauche, dodeline. Notre dormeuse sent sa chaleur, sent son odeur de fumée. La flamme danse, la lumière vacille et attire mille rêveries.

«Chandelle» est une invitation à la rêverie lors d’une veillée au coin du feu ; un questionnement sur le feu, à la fois métaphore du danger et de la beauté, de ce qui nous attire et nous fait du bien. Ce spectacle est accessible au très jeune public pour lui permettre de ressentir des émotions et l’éveiller à la beauté du monde.

«Chandelle» est le 4e volet d’une série sur les 4 éléments.

Mercredi 22 mars à 10h30

Gratuit sur réservation

Durée : 30 min

Jeune public dès 1 an

Salle Rosa Parks

Avenue des Comtes de Melgueil

Carnon Plage – 34130 Mauguio

___________

INFORMATIONS

Service culture, traditions et patrimoine

Tél : 04 67 29 65 35

E-mail : culture@mauguio-carnon.com

Une petite bulle de chaleur, par la compagnie Caracol

Mauguio

dernière mise à jour : 2023-03-11 par