ATELIER APPRENTI MEUNIER AU MOULIN DE L’EPINAY 3 L’Epinay Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

ATELIER APPRENTI MEUNIER AU MOULIN DE L’EPINAY 3 L’Epinay, 24 octobre 2023, Mauges-sur-Loire. Devient un apprenti meunier en fabricant toi-même ta farine !.

2023-10-24 à ; fin : 2023-10-24 16:30:00. EUR.

3 L’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Become an apprentice miller by making your own flour! ¡Conviértete en aprendiz de molinero fabricando tu propia harina! Werde ein Müllerlehrling, indem du dein Mehl selbst herstellst! Mise à jour le 2023-02-16 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu 3 L'Epinay Adresse 3 L'Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 3 L'Epinay Mauges-sur-Loire

3 L'Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/

ATELIER APPRENTI MEUNIER AU MOULIN DE L’EPINAY 3 L’Epinay 2023-10-24 was last modified: by ATELIER APPRENTI MEUNIER AU MOULIN DE L’EPINAY 3 L’Epinay 3 L'Epinay 24 octobre 2023 3 l'Epinay Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire