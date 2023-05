THEATRE DE L’ÈVRE : FESTIVAL RALENTISSONS ! 133 Rue du Vieux Bourg, 8 septembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Festival Ralentissons ! ou comment faire pour remettre l’homme et la nature au centre des préoccupations politiques et individuelles.

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-10 . .

133 Rue du Vieux Bourg LE MARILLAIS

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Festival Slow Down! or how to put man and nature back at the center of political and individual concerns

Festival Slow Down o cómo volver a situar a las personas y la naturaleza en el centro de las preocupaciones políticas e individuales

Festival Entschleunigen! oder: Wie wir Menschen und die Natur wieder ins Zentrum der politischen und individuellen Aufmerksamkeit rücken können

