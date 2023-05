FESTIVAL DU FOIN DANS LES GRANGES : SWING MANOUCHE ET FLAMENCO 1, La Maison Neuve, 28 juillet 2023, .

Retrouvez de fabuleux artistes swing manouche et flamenco pour un moment mémorable !.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . EUR.

1, La Maison Neuve SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Meet fabulous gypsy swing and flamenco artists for a memorable moment!

Únase a fabulosos artistas de swing gitano y flamenco para disfrutar de un momento memorable

Treffen Sie fabelhafte Gypsy-Swing- und Flamenco-Künstler für einen unvergesslichen Moment!

Mise à jour le 2023-03-27 par eSPRIT Pays de la Loire