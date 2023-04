ATELIER PIZZAÏOLO AU MOULIN DE L’ÉPINAY 3 l’Epinay, 21 juillet 2023, Mauges-sur-Loire.

Pendant les vacances d’été, le Moulin de l’Epinay propose des ateliers pizzas ouvert aux petits comme aux grands, complétés par une visite du moulin, toujours producteur de sa farine !.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 12:00:00. EUR.

3 l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



During the summer vacations, the Moulin de l’Epinay offers pizza workshops open to young and old alike, complemented by a visit to the mill, still producing its own flour!

Durante las vacaciones de verano, el Moulin de l’Epinay ofrece talleres de pizza abiertos a grandes y pequeños, complementados con una visita al molino, ¡que sigue produciendo su propia harina!

Während der Sommerferien bietet die Moulin de l’Epinay Pizza-Workshops für Groß und Klein an, die durch einen Besuch der Mühle ergänzt werden, die noch immer ihr eigenes Mehl produziert!

