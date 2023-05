THEÂTRE DE L’EVRE : STAGE DE THÉÂTRE POUR LES ENFANTS 133 rue du vieux Bourg, 8 juillet 2023, Mauges-sur-Loire.

Partez à la découverte des insectes au départ du Théâtre de l’Evre: balades, exposition photos, ateliers et pour terminer un documentaire de Microcosmos.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

133 rue du vieux Bourg LE MARILLAIS

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover insects from the Théâtre de l’Evre: walks, photo exhibition, workshops and to finish a documentary of Microcosmos

Descubra los insectos del Théâtre de l’Evre: paseos, exposición fotográfica, talleres y, para terminar, un documental de Microcosmos

Entdecken Sie Insekten vom Théâtre de l’Evre aus: Spaziergänge, Fotoausstellung, Workshops und zum Abschluss eine Dokumentation von Microcosmos

Mise à jour le 2023-04-12 par eSPRIT Pays de la Loire